Domani in regalo con la Gazzetta il poster della nuova Ferrari SF21

E Domani mattina, in edicola, potrete trovare - insieme alla Gazzetta - un regalo prezioso, il poster della nuova monoposto con cui la scuderia di Maranello andrà a caccia del Mondiale 2021.

Bertolucci e il mistero del cinema ... il libro (edito da La nave di Teseo) da domani in libreria, che rende al mondo la tesi che l'... Oggi quel testo illuminante e unico diventa invece il regalo per gli 80 anni che il maestro del cinema ...

