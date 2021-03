Doloroso lutto per Vincenzo Salemme: morta la sua cara amica, il messaggio da brividi (Di mercoledì 10 marzo 2021) dell’attore su Facebook, ecco le sue parole nel dettaglio. Doloroso lutto per Vincenzo Salemme: è morta una sua cara amica e collega, ecco il messaggio da brividi che le ha dedicatoE’ un giorno molto triste per Vincenzo Salemme e in generale per il mondo del teatro napoletano, che è in lutto per la scomparsa dell’attrice Cetty Sommella. La donna, che era sposata con il collega Nando Paone, era una grande amica di Salemme, proprio come suo marito. Nando Paone, infatti, ha recitato con Salemme in tantissime commedie di successo, tra cui ‘E fuori nevica’ e ‘Faccio a pezzi il teatro’, nelle quali interpretava il famoso ‘Cico’. Anche sua ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) dell’attore su Facebook, ecco le sue parole nel dettaglio.per: èuna suae collega, ecco ildache le ha dedicatoE’ un giorno molto triste pere in generale per il mondo del teatro napoletano, che è inper la scomparsa dell’attrice Cetty Sommella. La donna, che era sposata con il collega Nando Paone, era una grandedi, proprio come suo marito. Nando Paone, infatti, ha recitato conin tantissime commedie di successo, tra cui ‘E fuori nevica’ e ‘Faccio a pezzi il teatro’, nelle quali interpretava il famoso ‘Cico’. Anche sua ...

