Disney + supera i 100 milioni di abbonati nel mondo

Advertising

MadMassit : Sapete quanti nuovi abbonati ha portato WandaVision a Disney+? @DisneyPlusIT #WandaVision #DisneyPlus #Marvel… - Stay_Nerd : Black Widow: confermata l’uscita al cinema, Disney Plus supera i 100 milioni di abbonati - siciliafeed : Disney+ supera i 100 milioni di abbonati globali - lospaziobianco : #Disney+ supera i 100 milioni di abbonati globali - zazoomblog : Disney+ supera i 100 milioni di abbonati globali - #Disney+ #supera #milioni #abbonati -

Ultime Notizie dalla rete : Disney supera

ha perso 2,8 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2020 . L'utile netto del primo trimestre 2021 è sceso del 99 per cento a 29 milioni di dollari, rispetto a un profitto di 2,13 miliardi di ...Il servizio di streaming+ annuncia ufficialmente il superamento di quota 100 milioni di abbonati alla ...Bob Chapek annuncia che Disney Plus ha superato i 100 milioni di abbonati globali, con il servizio di streaming ora attivo in 59 paesi.Il servizio di streaming Disney+ della Walt Disney Co ha superato i 100 milioni di abbonati nei 16 mesi da quando è stato lanciato, ha detto l'amministratore delegato Bob Chapek durante la riunione an ...