Disney+ il catalogo delle serie tv: i titoli di Star (Di giovedì 11 marzo 2021) Disney+ il catalogo serie tv: la lista delle serie tv Marvel, Star Wars e del nuovo brand Star. Disney+ Il catalogo – Disney+ è in Italia da più di un anno ormai, e dopo un periodo di rodaggio con contenuti più per famiglie e bambini/adolescenti, il 2021 sarà l’anno della svolta. Sono state annunciate tante serie tv dall’universo Marvel e Star Wars. Ma non sarà l’unica novità, il 23 febbraio è arrivato un quinto brand che si chiama Star, con cui arriveranno serie tv più adulte della galassia Disney, come quelle Hulu, dei canali ABC e FX. In questo articolo troverete una lista, in ordine alfabetico, di tutte le serie tv presenti nel ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021)iltv: la listatv Marvel,Wars e del nuovo brandIlè in Italia da più di un anno ormai, e dopo un periodo di rodaggio con contenuti più per famiglie e bambini/adolescenti, il 2021 sarà l’anno della svolta. Sono state annunciate tantetv dall’universo Marvel eWars. Ma non sarà l’unica novità, il 23 febbraio è arrivato un quinto brand che si chiama, con cui arriverannotv più adulte della galassia Disney, come quelle Hulu, dei canali ABC e FX. In questo articolo troverete una lista, in ordine alfabetico, di tutte letv presenti nel ...

