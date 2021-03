Diritto alla riparazione: per gli elettrodomestici, è arrivato il diritto di riparazione, che cos’è e come funziona (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quante volte è capitato che si rompesse la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, la tv? Quante volte i cittadini provano ad arrangiarsi da soli per poi rinunciare? Quante volte si telefona al tecnico per sentirsi rispondere “vengo appena riesco” e poi aspettare settimane? Oppure la risposta è stata “non si può riparare perché mancano i pezzi di ricambio originari”, e allora ci si rassegna a comprare un altro prodotto? Ora c’è il diritto alla riparazione sugli elettrodomestici riconosciuto dall’UE, da marzo questi problemi stanno finalmente per finire. diritto alla riparazione: che cos’è? A partire dal 1° marzo 2021 in tutti i Paesi dell’UE sono entrate in vigore le nuove ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quante volte è capitato che si rompesse la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, la tv? Quante volte i cittadini provano ad arrangiarsi da soli per poi rinunciare? Quante volte si telefona al tecnico per sentirsi rispondere “vengo appena riesco” e poi aspettare settimane? Oppure la risposta è stata “non si può riparare perché mancano i pezzi di ricambio originari”, e allora ci si rassegna a comprare un altro prodotto? Ora c’è ilsugliriconosciuto dall’UE, da marzo questi problemi stanno finalmente per finire.: che? A partire dal 1° marzo 2021 in tutti i Paesi dell’UE sono entrate in vigore le nuove ...

