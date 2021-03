Diana Del Bufalo: “Ho temuto mi si potessero abbassare le difese immunitarie” (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’amata attrice Diana Del Bufalo , protagonista di Che Dio Ci Aiuti 6 , ha parlato delle difficoltà riscontrate sul set. Ecco le sue parole e il giudizio sul personaggio di Monica. Le parole di Diana Del Bufalo Lei è una dei volti più amati del piccolo e grande schermo. Cantante, attrice, conduttrice, Diana Del Bufalo è una delle stelle della nuova generazione. Quest’anno l’abbiamo vista nei panni di Monica, al fianco di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, nell’amatissima fiction Rai Che Dio Ci Aiuti 6 . Un grandissimo successo di critica e di pubblico per la giovane, partita da Amici diversi anni fa. In un’intervista rilasciata a TvMia , Del Bufalo ha parlato dell’esperienza sul set, ma anche dei problemi riscontrati in alcune circostanze. Ha ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’amata attriceDel, protagonista di Che Dio Ci Aiuti 6 , ha parlato delle difficoltà riscontrate sul set. Ecco le sue parole e il giudizio sul personaggio di Monica. Le parole diDelLei è una dei volti più amati del piccolo e grande schermo. Cantante, attrice, conduttrice,Delè una delle stelle della nuova generazione. Quest’anno l’abbiamo vista nei panni di Monica, al fianco di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, nell’amatissima fiction Rai Che Dio Ci Aiuti 6 . Un grandissimo successo di critica e di pubblico per la giovane, partita da Amici diversi anni fa. In un’intervista rilasciata a TvMia , Delha parlato dell’esperienza sul set, ma anche dei problemi riscontrati in alcune circostanze. Ha ...

