Decreto Sostegno: in arrivo bonus 1000 euro per gli stagionali e turismo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Decreto Sostegno metterà in campo nuovi consistenti aiuti per lavoratori, famiglie ed imprese, duramente colpiti dagli effetti della crisi economica da pandemia e dal conseguente lockdown. Ecco perchè, in questi ultimi giorni, si parla sempre più insistentemente di misure ad hoc, all’interno del Decreto citato, finalizzate a concedere un ristoro pari a 1.000 euro per 3 mensilità, a favore dei lavoratori stagionali e per il comparto turistico. Vediamo allora, più da vicino, quali potrebbero essere le imminenti novità in proposito. Se ti interessa saperne di più sui dati in crescita del noleggio a lungo termine auto, clicca qui. Il Decreto Sostegno e gli aiuti economici in campo: alcune cifre di riferimento Ne abbiamo già parlato, ma giova ricordarlo. Il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilmetterà in campo nuovi consistenti aiuti per lavoratori, famiglie ed imprese, duramente colpiti dagli effetti della crisi economica da pandemia e dal conseguente lockdown. Ecco perchè, in questi ultimi giorni, si parla sempre più insistentemente di misure ad hoc, all’interno delcitato, finalizzate a concedere un ristoro pari a 1.000per 3 mensilità, a favore dei lavoratorie per il comparto turistico. Vediamo allora, più da vicino, quali potrebbero essere le imminenti novità in proposito. Se ti interessa saperne di più sui dati in crescita del noleggio a lungo termine auto, clicca qui. Ile gli aiuti economici in campo: alcune cifre di riferimento Ne abbiamo già parlato, ma giova ricordarlo. Il ...

