DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dell'11 marzo: l'amarezza di Sanem

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Nuovo spazio dedicato agli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca della rete ammiraglia Mediaset che fa compagnia al pubblico italiano dallo scorso giugno. Ormai mancano pochissime puntate all'epilogo e i telespettatori non vedono l'ora di vedere insieme i loro beniamini. Cosa accadrà nella prima parte della puntata italiana numero 135 in onda giovedì 11 marzo 2021? Gli spoiler rivelano che Can e Sanem saranno alle prese con un riavvicinamento, ma in tenuta si verrà a sapere che Yigit ha chiesto alla Aydin di sposarlo. Ovviamente i genitori della scrittrice saranno titubanti sull'iniziativa dell'editore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà domani pomeriggio.

