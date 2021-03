DayDreamer, anticipazioni oggi 10 marzo: Can si arrende? (Di mercoledì 10 marzo 2021) anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 10 marzo di DayDreamer le Ali del Sogno: Can non vuole influenzare la decisione di Sanem sulla proposta di matrimonio di Yigit e rimane in silenzio suscitando la rabbia e la delusione della Aydin. DayDreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. La trama dell’episodio di oggi. Grazie a Huma Yigit ha scoperto che Can ha bleffato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021)della puntata dimercoledì 10dile Ali del Sogno: Can non vuole influenzare la decisione di Sanem sulla proposta di matrimonio di Yigit e rimane in silenzio suscitando la rabbia e la delusione della Aydin.va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. La trama dell’episodio di. Grazie a Huma Yigit ha scoperto che Can ha bleffato Articolo completo: dal blog SoloDonna

