Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip: “L’amore non dipende dal sesso…” – VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip si è concessa due interviste molto importanti: Verissimo e Fantastico, noto programma in onda sulla rete brasiliana Globo che le ha mostrato il suo sostegno fin dalle prime battute. Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò e Oppini Dayane Mello ha parlato delle polemiche nate per via del suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 marzo 2021)il Grande Fratello Vip si è concessa due interviste molto importanti: Verissimo e Fantastico, noto programma in onda sulla rete brasiliana Globo che le ha mostrato il suo sostegno fin dalle prime battute.die Oppinihato delle polemiche nate per via del suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - trash_italiano : Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi dopo la sconfitta: 7.000€ già raccolti, obiettivo 60.000€ - aleswtmix : RT @blogtivvu: Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò dopo il #GFVip: “L’amore non dipende dal sesso…” (e poi asfalta Francesco Oppini) –… - LimonisignorAA : RT @sadbutglad1: “è una questione di ignoranza, è stato lui a fare una figura terribile non io e no, non mi ha minimamente ferita” buongi… -