Dayane Mello e Rosalinda | Stefania Orlando svela cosa hanno fatto nel magazzino del GF Vip

(Di giovedì 11 marzo 2021) Pochi giorni prima di Natalee Cristiano MalgiogliotrovatoCannavò neldel GF Vip intente a coccolarsi. Le fan delle ‘Ros’ pensavano a limoni selvaggi, ma Malgy e lanonmai voluto parlare di quello che avevano visto. In un’intervista rilasciata a Chi l’ex gieffina ha vuotato il sacco. Stando alle rivelazioni die la Cannavò si stavano solo scambiando un bacetto: “La verità è che loro due si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere“. Secondo la conduttrice sia la modella brasiliana che l’attrice dele ...

Dopo avere confessato di non avere più sentito l'ex marito Andrea Roncato , la Queen di Babilonia ha espresso il suo punto di vista sue Rosalinda Cannavò ed ha svelato quale ...Durante l'intervista a Casa Chi, Stefania ha parlato di alcuni suoi ex coinquilini, analizzando la coppia- Rosalinda Cannavò. Alla domanda su quale delle due concorrenti avessi giocato ...A circa una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando rivela cosa stavano facendo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò quando le ha sorprese in magazzino insieme ...Durante l’intervista a Casa Chi, Stefania ha parlato di alcuni suoi ex coinquilini, analizzando la coppia Dayane Mello – Rosalinda Cannavò. Alla domanda su quale delle due concorrenti avessi giocato e ...