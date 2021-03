Dante Alighieri e la famosa condanna all’esilio in contumacia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio in Italia che ci porterà al 1302 sulle tracce di un grande poeta che fu il padre della lingua italiana. Parleremo infatti di esilio, guelfi bianchi e neri e di papa Bonifacio VIII. Il 10 marzo del 1302 veniva infattito in. All’inizio del suo esilio è dedicata questa puntata. Ladito per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo sia 5000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in), e se lo si prende, ...

