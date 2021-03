Damiano Carrara si sposa, l’annuncio social con la fidanzata: «Ha detto sì» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una torta nuziale all’orizzonte. Il pasticcere Damiano Carrara, giudice di «Bake Off Italia» e volto di «Cake Star», si sposerà presto con la fidanzata Chiara che – come si apprende dai social network – non si è tirata indietro di fronte alla proposta di matrimonio: «Ha detto sì», esulta lo chef toscano sulla sua pagina Instagram, oltre un milione di follower, aggiungendo pure l’emoticon di un cuore e di un anello. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una torta nuziale all’orizzonte. Il pasticcere Damiano Carrara, giudice di «Bake Off Italia» e volto di «Cake Star», si sposerà presto con la fidanzata Chiara che – come si apprende dai social network – non si è tirata indietro di fronte alla proposta di matrimonio: «Ha detto sì», esulta lo chef toscano sulla sua pagina Instagram, oltre un milione di follower, aggiungendo pure l’emoticon di un cuore e di un anello.

Advertising

cuborotondo_ : RT @_complessata: Damiano Carrara si sposa. Non me la sento di aggiungere altro - cuborotondo_ : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale - TeclaP : RT @itsmwengo: Damiano Carrara porterà all’altare una Chiara che non sono io - apetitchou : RT @perchetendenza: 'Damiano Carrara': Per aver annunciato che convolerà a nozze con la sua fidanzata Chiara - lorenza01tumblr : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale -