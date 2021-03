Damiano Carrara si sposa, l'annuncio del matrimonio su Instagram: «Ha detto si!» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Damiano Carrara si sposa. Damiano Carrara, chef star della tv, protagonista di Cake Stare e giudice di Bake Off Italia, ha dato l?annuncio del matrimonio con la fidanzata Chiara dal suo account... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021)si, chef star della tv, protagonista di Cake Stare e giudice di Bake Off Italia, ha dato l?delcon la fidanzata Chiara dal suo account...

Advertising

CarloMirasole7 : RT @ConteMaanche: Ora che Damiano Carrara si sposa vi resto solo io come sex symbol - IreneGalli8 : RT @marsoblivion_: Ci siamo giocati anche Damiano Carrara - valerighettii : RT @fvnzioniamo: come damiano carrara si sposa ora ci resta un solo damiano - _eleonorastyles : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale - Notsosmarta_ : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale -