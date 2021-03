Damiano Carrara si sposa: "Ha detto sì" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo chef Damiano Carrara si sposa. La lieta novella è stata resa pubblica proprio dal volto amatissimo di Bake Off, che ha mostrato sui social anche il volto della donna che gli ha rubato il cuore. Damiano Carrara si sposa Fiori d'arancio per Damiano Carrara. Lo chef di Bake Off si sposa e l'annuncio è stato dato da lui stesso sui social. Il pasticciere di Lucca, diventato famoso grazie al programma di Real Time, ha deciso anche di mostrare ai fan il volto della sua dolce metà. Da sempre estremamente riservato, Damiano ha voluto condividere con i follower questo importante momento della sua vita. A didascalia di uno scatto che lo ritrae con la futura sposa, ha scritto: " Ha detto si ! ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo chefsi. La lieta novella è stata resa pubblica proprio dal volto amatissimo di Bake Off, che ha mostrato sui social anche il volto della donna che gli ha rubato il cuore.siFiori d'arancio per. Lo chef di Bake Off sie l'annuncio è stato dato da lui stesso sui social. Il pasticciere di Lucca, diventato famoso grazie al programma di Real Time, ha deciso anche di mostrare ai fan il volto della sua dolce metà. Da sempre estremamente riservato,ha voluto condividere con i follower questo importante momento della sua vita. A didascalia di uno scatto che lo ritrae con la futura, ha scritto: " Hasi ! ...

Advertising

onikatanyazjm : RT @cremaalcaffe: damiano carrara su ig: “ha detto sì??” io: - clarinsolia : per un c'è un Damiano Carrara Damiano David che va che re… - about_marlena : RT @fvnzioniamo: come damiano carrara si sposa ora ci resta un solo damiano - nametoolong__ : RT @mariomachille: Damiano Carrara si sposa Le ragazze su Twitter: - ophnaix : RT @itsmwengo: Damiano Carrara porterà all’altare una Chiara che non sono io -