Damiano Carrara si sposa | “Chiara ha detto si”

(Di mercoledì 10 marzo 2021)sie lo ha annunciato sui social Un annuncio inaspettato per tutte le fan di: il pastry chef più ambito della televisione italiana si! Il giudice di “Bake Off Italia” e volto di “Cake Star” lo ha annunciato tramite social con uno scatto insieme alla sua dolce metà. “Hasi! Sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi, che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere. Siamo ad un passo da uno dei momenti più belli“, conclude il pasticcere. “In fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa ...

Whohasivandisel : RT @cremaalcaffe: damiano carrara su ig: “ha detto sì??” io: - Whohasivandisel : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale - dleb_i : RT @mariomachille: Damiano Carrara si sposa Le ragazze su Twitter: - sabrina_qwerty : E comunque pare che Damiano Carrara fosse già stato sposato con un ragazza americana. ?? #DamianoCarrara - larryssunn : RT @fvnzioniamo: come damiano carrara si sposa ora ci resta un solo damiano -

