Dalle informazioni sulla campagna vaccinale ai consigli per l’Opzione donna: il notiziario Cisl (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ecco il notiziario sindacale “FNP Informa” del 9 marzo. In questo numero, nell’editoriale di Caterina Delasa, le tante falle della campagna vaccinale; le pensioni nell’anno del Covid. In questo periodo, nonostante i decessi per causa Covid, il numero dei pensionati è cresciuto di circa 3000 unità, e l’importo medio degli assegni è salito di 26€; l’8 marzo della FNP, nel ricordo delle donne scomparse durante la pandemia, e consigli e istruzioni per l’anticipo pensionistico femminile “Opzione donna”. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ecco ilsindacale “FNP Informa” del 9 marzo. In questo numero, nell’editoriale di Caterina Delasa, le tante falle della; le pensioni nell’anno del Covid. In questo periodo, nonostante i decessi per causa Covid, il numero dei pensionati è cresciuto di circa 3000 unità, e l’importo medio degli assegni è salito di 26€; l’8 marzo della FNP, nel ricordo delle donne scomparse durante la pandemia, ee istruzioni per l’anticipo pensionistico femminile “Opzione”.

Ultime Notizie dalla rete : Dalle informazioni Attenzione truffa dei vaccini ... dal quale gli operatori forniscono 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20 informazioni su diversi aspetti legati al Covid - 19.

Vaccinazione Covid, firmato accordo Regione Abruzzo - Medici Famiglia per somministrazione ... al domicilio dei pazienti o nei punti di vaccinazione territoriale che saranno allestiti dalle Asl ...alla vaccinazione attraverso la piattaforma regionale e fornirà loro tutte le informazioni ...

Dalle informazioni sulla campagna vaccinale ai consigli per l'Opzione donna: il notiziario Cisl

Regolamento SFDR, cosa devono sapere gli intermediari La normativa europea sull’informativa ESG nel settore dei servizi finanziari è applicata dal 10 marzo. Ma rimangono nodi da sciogliere.

