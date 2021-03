Dalla Spagna, contatto tra Ronaldo e Beckham: le ultime sul futuro del portoghese (Di mercoledì 10 marzo 2021) In dubbio la permanenza di Ronaldo alla Juve: si sarebbe fatta avanti l’Inter Miami di Beckham per il portoghese Dalla Spagna mettono in dubbio la prosecuzione del matrimonio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus dopo l’eliminazione dei bianconeri in Champions League. Il fuoriclasse portoghese – stando al portale Todofichajes.com – potrebbe lasciare con un anno di anticipo la ‘Vecchia Signora’, rispetto al contratto in scadenza nel 2022. CR7, inoltre, avrebbe avuto recentemente dei contatti con David Beckham, proprietario dell’Inter Miami. Ronaldo sarebbe favorevole al passaggio nel club della Major League Soccer, che offerirebbe al cinque volte Pallone d’Oro un contratto triennale alle stesse cifre che guadagna attualmente a Torino (31 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) In dubbio la permanenza dialla Juve: si sarebbe fatta avanti l’Inter Miami diper ilmettono in dubbio la prosecuzione del matrimonio tra Cristianoe la Juventus dopo l’eliminazione dei bianconeri in Champions League. Il fuoriclasse– stando al portale Todofichajes.com – potrebbe lasciare con un anno di anticipo la ‘Vecchia Signora’, rispetto al contratto in scadenza nel 2022. CR7, inoltre, avrebbe avuto recentemente dei contatti con David, proprietario dell’Inter Miami.sarebbe favorevole al passaggio nel club della Major League Soccer, che offerirebbe al cinque volte Pallone d’Oro un contratto triennale alle stesse cifre che guadagna attualmente a Torino (31 ...

