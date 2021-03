Dal rock all’arte, Nexo+ è la nuova piattaforma dedicata al tempo libero (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’homepage di Nexo+Una visita al museo. Una serata a vedere il balletto. Un weekend a sudare sotto il palco di un festival musicale. Nel mondo prima il tempo libero era fatto soprattutto di questo, ma da un anno le esperienze live sono pressoché interrotte, causa pandemia. O spostate online, come si propone di fare Nexo+. Una nuova piattaforma di streaming che raccoglie documentari, concerti e spettacoli spaziando dall’arte al cinema, dall’attualità alla musica classica. Lanciata il 10 marzo, Nexo+ è figlia di Nexo Digital, società di produzione e distribuzione di contenuti alternativi per il cinema (dai documentari La grande arte alle dirette del balletto dell’Opéra di Parigi). Con le sale chiuse da un anno, è nata la voglia di trovare un altro canale ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’homepage diUna visita al museo. Una serata a vedere il balletto. Un weekend a sudare sotto il palco di un festival musicale. Nel mondo prima ilera fatto soprattutto di questo, ma da un anno le esperienze live sono pressoché interrotte, causa pandemia. O spostate online, come si propone di fare. Unadi streaming che raccoglie documentari, concerti e spettacoli spaziando dal cinema, dall’attualità alla musica classica. Lanciata il 10 marzo,è figlia di Nexo Digital, società di produzione e distribuzione di contenuti alternativi per il cinema (dai documentari La grande arte alle dirette del balletto dell’Opéra di Parigi). Con le sale chiuse da un anno, è nata la voglia di trovare un altro canale ...

Advertising

Raiofficialnews : “Credo molto nelle canzoni. Per questo #Sanremo2021 ho voluto pensare a un progetto ampio: un viaggio nei generi mu… - MaraTrevisan1 : RT @AchilleIDOL: Tributo a Mina, donna dal vero animo Rock 'N Roll, e all'iconica foto scattata da Mauro Balletti nel 1984 #directedbyachil… - rock_soda : Mauro Ferrara degli Extraliscio sei (più) bello dal vivo ?? - BEmoonggku : RT @Sweet_Danger_: -per Elettronic Dance Music. E lui la adora alla follia. Gli esempi ne sono alcuni tipo So What e anche addirittura Stay… - ComunitaQueenIT : I WANT IT ALL (solo voci) Stems dal nuovo gioco Queen Rock Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Dal rock RECENSIONE: Francesca Michielin - 'FEAT (Fuori dagli spazi)' ... dall'urban (' Cheyenne ' con Charlie Charles) alla trap (' Gange ' con Shiva) e al rap (' Se fossi ' con Mecna), dal cantautorato (' La vie ensemble ' con Max Gazze) al rock (' Stato Di Natura ' con ...

Måneskin: dopo Sanremo e l'Eurovision, la speranza nei live (già sold out) In un periodo di grande incertezza per la musica dal vivo ma che guarda con ottimismo al futuro e, ... sold out, e il 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago) portando live la loro rivoluzione rock ...

Dal rock all’arte, Nexo+ è la nuova piattaforma dedicata al tempo libero Wired.it Dai Måneskin al cartone animato di Ibrahimovic. Le pagelle sanremesi di Giuliani Quando vince il rock, sono fra coloro che saranno sempre contenti. In qualsiasi forma avvenga, anche a Sanremo, storicamente refrattario ai gruppi e al rock. I Måneskin piacciono. Moltissimo ai ragazz ...

... dall'urban (' Cheyenne ' con Charlie Charles) alla trap (' Gange ' con Shiva) e al rap (' Se fossi ' con Mecna),cantautorato (' La vie ensemble ' con Max Gazze) al(' Stato Di Natura ' con ...In un periodo di grande incertezza per la musicavivo ma che guarda con ottimismo al futuro e, ... sold out, e il 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago) portando live la loro rivoluzione...Quando vince il rock, sono fra coloro che saranno sempre contenti. In qualsiasi forma avvenga, anche a Sanremo, storicamente refrattario ai gruppi e al rock. I Måneskin piacciono. Moltissimo ai ragazz ...