Da Cutugno agli States | la mia musica senza confini

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Diana Alfieri Fra studi e concerti, il romano Edoardo Santini/Ed Ward si è costruito una carriera in America Stati Uniti terra di sogni, ma anche di grandi opportunità. Forse è per questo che Edoardo Santini, nato a Roma nel 1987, noto con il nome di Ed Ward, ha deciso di confrontarsilmente con un mondo che sa premiare il merito e l'originalità. Cantautore e arrangiatore, Santini presto pubblicherà un album - Kovine - di trip hop/chillout. Una svolta maturata proprio negli, dove si è trasferito nel 2016. Ne ha fatta di strada, Santini/Ward, da quando giovanissimo accompagnava in tournée un big dellaitaliana come Toto: portano la sua firma, infatti, Man Overboard e Tigers, due album che hanno incuriosito la critica. Apprezzato sia come autore che come musicista, Santini/Ward ...