Crotone | garantito il servizio di trasporto scolastico | senza aumenti | fino alla conclusione dell’anno in corso

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ilper ilcontinuerà ad esserefine dell’attuale anno”. E’ questa la prima, importante, rassicurazione che l’assessorePubblica Istruzione Rachele Via ha comunicato a proposito di un argomento che interessa centinaia di famigliesi. Ilsarà, quindi, assicurato dall’amministrazione Voce nonostante le difficoltà nel reperimento dei fondi – ha dichiarato l’assessore – in considerazione della situazione riscontrata al momento dell’insediamento della nuova amministrazione. “La partita da sostenere era difficile con il rischio di non poter più assicurare il...

"Il servizio per il trasporto scolastico continuerà ad essere garantito fino alla fine dell'attuale anno scolastico". E' questa la prima, importante, rassicurazione che l'assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via ha comunicato a proposito di un argomento che interessa centinaia di famiglie crotonesi.