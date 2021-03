Cristian Imparato e i ritocchi estetici | l’ho fatto per questo | Ecco il motivo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il cantante italiano, ha parlato degli interventi di chirurgia che ha effettuato per sgonfiarsi(Instagram)è salito alla ribalta dopo la vittoria della prima edizione del talent show “Io canto”, condotto da Gerry Scotti. Ha trionfato da giovanissimo, infatti allora aveva soltanto quattordici anni. Fino a quel momento non aveva mai studiato musica, ma ha comunque mostrato a tutti il suo talento. Classe 1996, il cantante è nato a Palermo. Soltanto due anni fa ha preso parte al reality targato Mediaset “Il Grande Fratello”. Qui si è distinto per un momento molto toccante, ossia quando suo padre è arrivato nella casa più spiata d’Italia per un confronto. Si è reso protagonista anche di alcune litigate con Guendalina ...

A poche ore dall'immagine e dai video in cui spiegava di essersi sottoposto a liposuzione ,ricompare sui social, furioso per quanto accaduto dopo le sue spiegazioni. Il cantante si è trovato infatti a dover fronteggiare molti commenti negativi , ed ha risposto con amarezza ...è tornato dal chirurgo plastico: dopo anni a negare ritocchini e modifiche estetiche al suo aspetto, alla fine dello scorso anno il cantante aveva raccontato di essere ricorso alla ...Cristian Imparato ha spiegato di essersi sottoposto a liposuzione per "sgonfiarsi" dopo aver utilizzato il filler ed essersi sottoposto per anni a terapie cortisoniche per problemi di salute ...Cristian Imparato appare sui social con il volto tumefatto. Il motivo? Il ricorso alla chirurgia estetica per sgonfiare il viso e apparire più naturale ...