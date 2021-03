Crisanti: “Se si superano 30mila casi al giorno bisogna chiudere tutto” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Se supereremo i 30mila casi al giorno bisognerà chiudere tutto”: il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, è convinto che solo così si potrà fermare la diffusione del Covid, tornato a correre tra la recrudescenza della seconda ondata e la terza in arrivo, tutto condito dalla contagiosa variante inglese. Al quotidiano La Stampa il consulente della task force veneta durante la prima ondata afferma che le chiusure in tutta Italia durante il weekend sul modello “natalizio”, attualmente al vaglio del governo, sono “la direzione”, ma “vanno intraprese con urgenza”. “In Inghilterra misure simili sono state sufficienti, ma è molto importante che vengano seguite da tutti“, ha aggiunto Crisanti in riferimento alla variante inglese. “Sono mesi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Se supereremo ialbisognerà”: il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea, è convinto che solo così si potrà fermare la diffusione del Covid, tornato a correre tra la recrudescenza della seconda ondata e la terza in arrivo,condito dalla contagiosa variante inglese. Al quotidiano La Stampa il consulente della task force veneta durante la prima ondata afferma che le chiusure in tutta Italia durante il weekend sul modello “natalizio”, attualmente al vaglio del governo, sono “la direzione”, ma “vanno intraprese con urgenza”. “In Inghilterra misure simili sono state sufficienti, ma è molto importante che vengano seguite da tutti“, ha aggiuntoin riferimento alla variante inglese. “Sono mesi ...

