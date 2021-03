Crisanti dice che la prossima settimana sarà cruciale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il modello è il “decreto Natale“. Con nuovi divieti nei fine settimana, che probabilmente scatteranno già dal prossimo 13 marzo, anche in zona gialla. Con Pasqua e Pasquetta comprese. I nuovi contagiati appena sotto quota 20.000 e l’alto numero di vittime, ancora 376, non sembrano lasciare alternative. Il Comitato tecnico scientifico traccia la strada, il governo si riunisce oggi per cambiare il dpcm entrato in vigore il 6 marzo. Bisognerà vedere quali e quante delle misure indicate dagli esperti saranno adottate. Intanto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, si concentra su ciò che si può fare per limitare i danni, «dato che tutti, finalmente, si preoccupano per la variante inglese», dice a La Stampa. Le indicazioni arrivate dal Cts sui weekend rossi come a Natale sono «la direzione giusta ma va intrapresa ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il modello è il “decreto Natale“. Con nuovi divieti nei fine, che probabilmente scatteranno già dal prossimo 13 marzo, anche in zona gialla. Con Pasqua e Pasquetta comprese. I nuovi contagiati appena sotto quota 20.000 e l’alto numero di vittime, ancora 376, non sembrano lasciare alternative. Il Comitato tecnico scientifico traccia la strada, il governo si riunisce oggi per cambiare il dpcm entrato in vigore il 6 marzo. Bisognerà vedere quali e quante delle misure indicate dagli esperti saranno adottate. Intanto Andrea, professore ordinario di Microbiologia a Padova, si concentra su ciò che si può fare per limitare i danni, «dato che tutti, finalmente, si preoccupano per la variante inglese»,a La Stampa. Le indicazioni arrivate dal Cts sui weekend rossi come a Natale sono «la direzione giusta ma va intrapresa ...

