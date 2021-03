Covid, zona rossa nel weekend: tutte le nuove regole in arrivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mario Draghi pensa ad una zona rossa nazionale nel weekend per contenere i contagi Covid. Andiamo a vedere quali sono le nuove regole in arrivo. Alla fine Mario Draghi ha detto ‘No‘ al lockdown nazionale. Il governo tecnico dell’ex presidente della Bce, però, è pronto a rafforzare la zona rossa. Stando ad alcune indiscrezioni, la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mario Draghi pensa ad unanazionale nelper contenere i contagi. Andiamo a vedere quali sono lein. Alla fine Mario Draghi ha detto ‘No‘ al lockdown nazionale. Il governo tecnico dell’ex presidente della Bce, però, è pronto a rafforzare la. Stando ad alcune indiscrezioni, la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - andrea_falivene : RT @ultimenotizie: No al #lockdown nazionale, Italia zona rossa nei weekend, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione… - Taxistalobbyst : RT @FmMosca: Perché FRATELLI D'ITALIA non coordina il popolo contro il #Governo per la gestione #COVID?19 ? A) E' finta opposizione B) E'… -