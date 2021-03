Covid: zona rossa nei weekend ma niente lockdown. Vaccini: l’Italia produrrà lo Sputnik (Di mercoledì 10 marzo 2021) No al lockdown nazionale ma tutta Italia zona rossa nei weekend. Sembra questa, al momento, la direzione più probabile delle modifiche al Dpcm Draghi. Sul fronte dei Vaccini irrompe lo Sputnik V, il prodotto russo: potrebbe essere presto realizzato a Caponago, in Brianza. Ma dal governo si chiarisce che si tratta di un “accordo privato” fra aziende di cui le istituzioni non sarebbero state informate. A ora, infatti, il vaccino Sputnik non rientra negli accordi europei. Le richieste del Cts al governo Regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus, e zona gialla rafforzata con misure più severe. Ma anche la zona rossa nei fine settimana senza bisogno di ricorrere al lockdown ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 marzo 2021) No alnazionale ma tutta Italianei. Sembra questa, al momento, la direzione più probabile delle modifiche al Dpcm Draghi. Sul fronte deiirrompe loV, il prodotto russo: potrebbe essere presto realizzato a Caponago, in Brianza. Ma dal governo si chiarisce che si tratta di un “accordo privato” fra aziende di cui le istituzioni non sarebbero state informate. A ora, infatti, il vaccinonon rientra negli accordi europei. Le richieste del Cts al governo Regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus, egialla rafforzata con misure più severe. Ma anche lanei fine settimana senza bisogno di ricorrere al...

Advertising

federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - SplendorSolis00 : RT @FmMosca: Perché FRATELLI D'ITALIA non coordina il popolo contro il #Governo per la gestione #COVID?19 ? A) E' finta opposizione B) E'… - ansa_liguria : Covid: Toti, a giorni il Ponente tornerà in zona gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Covid zona Pandemia. Debito e conversione ecologica, per l'Africa riscatto possibile Purtroppo, dopo poco tempo, le forze dell'ordine hanno circondato la zona e preso il controllo ... Nel complesso, a causa del covid - 19, la Banca Mondiale prevede che il debito medio dell'Africa ...

Wfp, allarme fame in America Centrale e Caraibi a causa del clima Il 2020 infatti è stato un anno record per gli uragani nella zona dell'Atlantico. Eta e Iota sono ... Comunità che stavano già fronteggiando la mannaia del Covid, che ha minato una economia già ...

Coronavirus: Verso weekend rossi e zone gialle rafforzate Agenzia ANSA Covid, Bonaccini: "Lockdown? Forse basta la stretta nei weekend" "Può darsi che la stretta nei weekend possa essere sufficiente". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, escludendo l'ipotesi di un lockdown generalizzato. "Ci vuole una valu ...

Covid Italia, Bonaccini: "Stretta weekend potrebbe essere sufficiente" Per il presidente della Conferenza delle Regioni 'il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a pensare a misure più ...

Purtroppo, dopo poco tempo, le forze dell'ordine hanno circondato lae preso il controllo ... Nel complesso, a causa del- 19, la Banca Mondiale prevede che il debito medio dell'Africa ...Il 2020 infatti è stato un anno record per gli uragani nelladell'Atlantico. Eta e Iota sono ... Comunità che stavano già fronteggiando la mannaia del, che ha minato una economia già ..."Può darsi che la stretta nei weekend possa essere sufficiente". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, escludendo l'ipotesi di un lockdown generalizzato. "Ci vuole una valu ...Per il presidente della Conferenza delle Regioni 'il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a pensare a misure più ...