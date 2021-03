Covid, via libero definitivo negli Usa al piano aiuti da 1.900 miliardi. Pelosi: “Legge storica” (Di mercoledì 10 marzo 2021) negli Usa la Camera ha dato il via libera definitivo al piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari voluto da Joe Biden: un pacchetto di stimoli economici che punta a contrastare l’impatto della pandemia nel Paese. Per il presidente statunitense è il primo grande successo legislativo e coincide con il suo cinquantesimo giorno in carica. Il piano prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, e arriva dopo l’approvazione di altri due pacchetti volti a combattere gli effetti della pandemia di Covid-19 negli Usa. “Abbiamo approvato una Legge ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)Usa la Camera ha dato il via liberaaldida 1.900di dollari voluto da Joe Biden: un pacchetto di stimoli economici che punta a contrastare l’impatto della pandemia nel Paese. Per il presidente statunitense è il primo grande successo legislativo e coincide con il suo cinquantesimo giorno in carica. Ilprevede consistentiper famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti didella storia americana, e arriva dopo l’approvazione di altri due pacchetti volti a combattere gli effetti della pandemia di-19Usa. “Abbiamo approvato una...

