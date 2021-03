Covid: Unione Artigiani Milano, pronti a mettere a disposizione aziende per vaccini (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Unione Artigiani Milano Monza-Brianza intende aderire immediatamente all'accordo pilota della Regione Lombardia per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid. Il segretario generale dell'associazione, Marco Accornero, lo ha confermato ufficialmente con una lettera al presidente della Regione Fontana, alla vicepresidente Letizia Moratti e all'assessore alle attività produttive Guido Guidesi "Non vediamo l'ora di ripartire in totale sicurezza. Le aziende artigiane hanno un medico del lavoro competente che possiamo mettere a disposizione", ha spiegato Accornero. "Proporremo alla Regione di inserire nelle rete vaccinale sia le sedi delle nostre imprese eventualmente disponibili e rispondenti ai criteri individuati che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 mar. (Adnkronos) -Monza-Brianza intende aderire immediatamente all'accordo pilota della Regione Lombardia per l'estensione della campagna vaccinale anti-. Il segretario generale dell'associazione, Marco Accornero, lo ha confermato ufficialmente con una lettera al presidente della Regione Fontana, alla vicepresidente Letizia Moratti e all'assessore alle attività produttive Guido Guidesi "Non vediamo l'ora di ripartire in totale sicurezza. Leartigiane hanno un medico del lavoro competente che possiamo", ha spiegato Accornero. "Proporremo alla Regione di inserire nelle rete vaccinale sia le sedi delle nostre imprese eventualmente disponibili e rispondenti ai criteri individuati che i ...

