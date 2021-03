Covid, tutto rinviato nel Cdm. Sulla nuova stretta anti-contagio Draghi deciderà (forse) venerdì (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fumata grigia a Palazzo Chigi per i nuovi provvedimenti anti-contagio. Il Consiglio dei ministri ha infatti deciso di non decidere e di rinviare l’adozione di eventuali misure aggiuntive a venerdì prossimo. All’incontro con il governo presieduto da Mario Draghi erano presenti i componenti del Comitato tecnico-scientifico. La giornata decisiva – stando al timing indicato dalla nota di Palazzo Chigi – è quella di domani. Prima di adottare misura per una nuova stretta, governo e Cts esamineranno i nuovi dati Sulla diffusione del contagio. Successivamente scatterà l’approfondimento con le Regioni e le Province autonome. Solo venerdì – si legge nella nota – «il Consiglio dei ministri potrà valutare l’adozione di eventuali ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fumata grigia a Palazzo Chigi per i nuovi provvedimenti. Il Consiglio dei ministri ha infatti deciso di non decidere e di rinviare l’adozione di eventuali misure aggiuntive aprossimo. All’incontro con il governo presieduto da Marioerano presenti i componenti del Comitato tecnico-scientifico. La giornata decisiva – stando al timing indicato dalla nota di Palazzo Chigi – è quella di domani. Prima di adottare misura per una, governo e Cts esamineranno i nuovi datidiffusione del. Successivamente scatterà l’approfondimento con le Regioni e le Province autonome. Solo– si legge nella nota – «il Consiglio dei ministri potrà valutare l’adozione di eventuali ...

