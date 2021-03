COVID | tre vittime in Irpinia nelle ultime ventiquattro ore | il punto sui ricoveri

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl-19 miete altre treinventi quattro ore. Sono deceduti questa mattina, nella terapia sub intensiva delHospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 68 anni di Altavilla Irpina, ricoverato dal 2 marzo, e una paziente di 81 anni di Torre le Nocelle, ricoverata dal 27 febbraio. E’ deceduto un 68enne di Montorio nei Frentani, ricoverato in Terapia Intensiva del Frangipane di Ariano Irpino.areedell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 71 pazienti: 6 in terapia intensiva, 35aree verde e gialla delHospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 11 nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Banksy punta a raccogliere oltre tre milioni di sterline per gli ospedali britannici mettendo all'asta un suo quadr… - GassmanGassmann : Teniamo duro! Il #covid diventa più aggressivo, ma abbiamo tre difese per contenerlo : Mascherina, distanza, igiene… - Agenzia_Ansa : Un focolaio di Covid si è sviluppato fra i membri del corpo di ballo della Scala, a Milano con 35 danzatori e tre m… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Napoli, prof morta tre giorni dopo il vaccino: stroncata da un infarto intestinale, esclusa qualunque causa leg… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Napoli, prof morta tre giorni dopo il vaccino: stroncata da un infarto intestinale, esclusa qualunque causa leg… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID tre

Quotidiano online

...nostro Paese avrà dunque a disposizione oltre mezzo milioni di dosi in più di vaccino anti -... Neimesi aprile - maggio - giugno arriveranno 55 milioni di dosi, 7,3 milioni delle quali ...I numeri e le ondate della pandemia in Italia "Lo scenario di diffusione dell'epidemia- 19 nel nostro Paese può essere sintetizzato infasi", si legge ancora nel rapporto. La prima, ...Stefano esce nonostante il parere negativo della Procura, Andrea è a casa per Covid. Ai domiciliari anche il sospetto prestanome Diego Pomo ...Sabin ha 5 anni e una rara malattia gravissima, che necessita di assistenza 24 ore su 24. “Da un mese l'assistenza domiciliare è ridotta e presto andrà in maternità una delle ultime tre infermiere. Tr ...