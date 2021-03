Covid Sicilia, cinque nuove zone rosse (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – Altre cinque zone rosse in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza per i Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. Le restrizioni scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – Altrein. Il presidente della Regionena Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza per i Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. Le restrizioni scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

