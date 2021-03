Covid Sicilia, 695 nuovi casi e 19 morti: bollettino 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 695 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 10 marzo in Sicilia. E secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 15 morti. Sono invece 1.201 i pazienti dimessi o guariti. Attualmente nell’isola i soggetti positivi al Coronavirus sono 13.681 – 521 in meno rispetto a ieri – e di questi i ricoverati in regime ordinario sono 667, 108 quelli in terapia intensiva e 12.906 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 695 idi coronavirus registrati oggi 10in. E secondo ilquotidiano ci sono anche 15. Sono invece 1.201 i pazienti dimessi o guariti. Attualmente nell’isola i soggetti positivi al Coronavirus sono 13.681 – 521 in meno rispetto a ieri – e di questi i ricoverati in regime ordinario sono 667, 108 quelli in terapia intensiva e 12.906 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

