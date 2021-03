Covid, rivolta in Rete contro l’imprenditore che accusa Arcuri sulle mascherine: “Ha raccolto 2,3 milioni per stampanti 3d mai consegnate” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi fa il giro delle trasmissioni televisive accusando il Governo italiano di non aver voluto acquistare le sue mascherine nel pieno dell’emergenza Covid. Ma da almeno due anni sul web il suo nome viene tirato in ballo per una presunta truffa da 2,3 milioni di euro sulle stampanti 3D. l’imprenditore Filippo Moroni nell’ultima settimana è apparso prima a Non è L’Arena, il programma condotto su La7 da Massimo Giletti, e poi in un servizio de Le Iene. Il leit-motiv delle sue interviste è sempre lo stesso: a marzo 2020 aveva intavolato una trattativa con la struttura commissariale per l’emergenza Covid, guidata da Domenico Arcuri, cui aveva promesso la fornitura di 10 milioni di mascherine in cambio di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi fa il giro delle trasmissioni televisivendo il Governo italiano di non aver voluto acquistare le suenel pieno dell’emergenza. Ma da almeno due anni sul web il suo nome viene tirato in ballo per una presunta truffa da 2,3di euro3D.Filippo Moroni nell’ultima settimana è apparso prima a Non è L’Arena, il programma condotto su La7 da Massimo Giletti, e poi in un servizio de Le Iene. Il leit-motiv delle sue interviste è sempre lo stesso: a marzo 2020 aveva intavolato una trattativa con la struttura commissariale per l’emergenza, guidata da Domenico, cui aveva promesso la fornitura di 10diin cambio di un ...

