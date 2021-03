Covid, quante dosi di vaccino sono state somministrate in Italia? Uno sguardo ai numeri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Tra “fan” e detrattori si fa un gran parlare della campagna vaccinale Italiana che dà l’impressione di procedere a singhiozzo e in modo irregolare sul territorio Italiano. Ma quante dosi di vaccino anti-Covid sono state somministrate fino ad ora? E quali sono le regioni Italiane che si stanno comportando meglio? Covid, i dati nazionali sulle dosi del vaccino Secondo i dati ufficiali del governo, aggiornati ad oggi, le dosi di vaccino somministrate sono 5,782 milioni. Attualmente, quindi le dosi di vaccino somministrate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Tra “fan” e detrattori si fa un gran parlare della campagna vaccinalena che dà l’impressione di procedere a singhiozzo e in modo irregolare sul territoriono. Madianti-fino ad ora? E qualile regionine che si stanno comportando meglio?, i dati nazionali sulledelSecondo i dati ufficiali del governo, aggiornati ad oggi, ledi5,782 milioni. Attualmente, quindi ledi...

Advertising

ilpost : Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - DocenteCarla : RT @DocenteCarla: Tra poco uscirà fuori una ENORME PALLA...x favorire le case farmaceutiche COVID.....che questo vaccino previene non so qu… - Zombi04516433 : RT @claudio_2022: Covid, quante dosi di vaccino sono state somministrate in Italia? Uno sguardo ai numeri. Solo il 3% - DocenteCarla : Tra poco uscirà fuori una ENORME PALLA...x favorire le case farmaceutiche COVID.....che questo vaccino previene non… - claudio_2022 : Covid, quante dosi di vaccino sono state somministrate in Italia? Uno sguardo ai numeri. Solo il 3%… -