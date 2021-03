Covid, pneumologo Santus, 'Oggi abbiamo criteri più precisi per cure' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Mentre nella prima ondata pandemica, solo un anno fa, per quanto riguarda le cure anti-Covid, non avevamo le idee chiare e usavamo terapie su base clinica, adesso abbiamo dei criteri ben precisi. Sappiamo, quando arriva il paziente in ospedale, che dobbiamo controllare determinati dati strumentali e possiamo impostare una terapia adattata alle condizioni cliniche del malato. Possiamo subito partire con una cura, ed è un grande passo avanti". Lo spiega Pierachille Santus, docente di malattie respiratorie università degli Studi di Milano e direttore di Pneumologia all'ospedale Sacco del capoluogo lombardo. "Da marzo ad Oggi - continua - l'approccio è cambiato in termini di una maggiore conoscenza della malattia, ovvero dei meccanismi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Mentre nella prima ondata pandemica, solo un anno fa, per quanto riguarda leanti-, non avevamo le idee chiare e usavamo terapie su base clinica, adessodeiben. Sappiamo, quando arriva il paziente in ospedale, che dobbiamo controllare determinati dati strumentali e possiamo impostare una terapia adattata alle condizioni cliniche del malato. Possiamo subito partire con una cura, ed è un grande passo avanti". Lo spiega Pierachille, docente di malattie respiratorie università degli Studi di Milano e direttore di Pneumologia all'ospedale Sacco del capoluogo lombardo. "Da marzo ad- continua - l'approccio è cambiato in termini di una maggiore conoscenza della malattia, ovvero dei meccanismi ...

