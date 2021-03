Covid, Piemonte sospende ricoveri no coronavirus negli ospedali (esclusi urgenze e oncologici). Terapie intensive in allerta in Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sistema sanitario sotto pressione in Piemonte. Sospensione temporanea dei ricoveri no Covid, escluse le urgenze e i ricoveri oncologici. È la disposizione che l'Unità di crisi della Regione ha dato... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sistema sanitario sotto pressione in. Sospensione temporanea deino, escluse lee i. È la disposizione che l'Unità di crisi della Regione ha dato...

Advertising

sole24ore : Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa - TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente La Lega ha sempre sostenuto questa posizione nelle sedi dove può sostenerla, ovvero que… - UtherPe1 : Questo paese si deve vergognare! Qualcuno deve andare in galera, perché non è concepibile e tollerabile uno scempio… -