Covid, Patuanelli: “Va mantenuto sistema a colori. Zone rosse nei festivi e prefestivi nel periodo di Pasqua” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Il modello della zonazione a colori deve essere mantenuto e quindi con misure più restrittive dove i 21 parametri delle misure di contagio definite per legge sono più alti. Comunque, nel periodo Pasquale alcune misure più restrittive andranno implementate, come abbiamo fatto a Natale: Zone rosse nei festivi e prefestivi nel periodo intorno a Pasqua”. Queste le dichiarazioni di Stefano Patuanelli, capo della delegazione M5s al governo e membro della cabina di regia, nonchè ministro delle Politiche agricole, intervenuto a Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Il modello della zonazione adeve esseree quindi con misure più restrittive dove i 21 parametri delle misure di contagio definite per legge sono più alti. Comunque, nelle alcune misure più restrittive andranno implementate, come abbiamo fatto a Natale:neie prenelintorno a”. Queste le dichiarazioni di Stefano, capo della delegazione M5s al governo e membro della cabina di regia, nonchè ministro delle Politiche agricole, intervenuto a Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Covid l’annuncio del ministro Patuanelli: “A Pasqua probabile zona rossa come a Natale” - #Covid #l’annuncio… - zazoomblog : Covid ministro Patuanelli sblocca i pagamenti del bonus ristorante - #Covid #ministro #Patuanelli #sblocca - SassiLive : COVID, IL MINISTRO PATUANELLI SBLOCCA I PAGAMENTI DEL BONUS RISTORAZIONE - brindisilibera : New post (COVID: IL MINISTRO PATUANELLI SBLOCCA I PAGAMENTI DEL BONUS RISTORANTE) has been published on Brindisi Li… - brindisilibera : New post (COVID: IL MINISTRO PATUANELLI SBLOCCA I PAGAMENTI DEL BONUS RISTORANTE) has been published on Brindisi Li… -