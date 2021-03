Covid: parte il primo treno sanitario italiano, un vero ospedale mobile su rotaie (Di mercoledì 10 marzo 2021) Può ospitare fino a 21 pazienti intubati e potrà viaggiare da Nord a Sud, arrivando fin dove ce ne sarà bisogno, intervenendo in situazioni di emergenza legate all’epidemia da Coronavirus. Il primo treno sanitario italiano, vero e proprio ospedale mobile, è stato presentato alla stazione centrale di Milano alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. A realizzarlo, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nelle Officine Manutenzione Ciclica di Voghera in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Può ospitare fino a 21 pazienti intubati e potrà viaggiare da Nord a Sud, arrivando fin dove ce ne sarà bisogno, intervenendo in situazioni di emergenza legate all’epidemia da Coronavirus. Il primo treno sanitario italiano, vero e proprio ospedale mobile, è stato presentato alla stazione centrale di Milano alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. A realizzarlo, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nelle Officine Manutenzione Ciclica di Voghera in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU).

