Covid: P.Chigi, Ue negozia altri 4 mln dosi vaccino, per Italia 523mila in più a marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi di vaccino con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. Per l'Italia, precisano fonti di Palazzo Chigi, "ciò equivale ad una quota aggiuntiva di 532mila dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di averto l'acquisto di ulteriori 4 milioni didicon le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. Per l', precisano fonti di Palazzo, "ciò equivale ad una quota aggiuntiva di 532milache saranno consegnate nelle ultime due settimane die che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti".

