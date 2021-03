Covid: oltre 63mila dentisti vaccinatori, accordo con ministero Salute (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Anche i 63.600 odontoiatri italiani saranno coinvolti come vaccinatori contro Covid-19. A dare il via libera il ministero della Salute, nell'incontro avuto oggi con il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, e con il presidente della Commissione Albo odontoiatri (Cao) nazionale, Raffaele Iandolo. Diventano così oltre 150mila i medici che scendono in campo per dare il loro contributo alla campagna vaccinale, dopo gli accordi con i 40mila specializzandi e con i 60mila medici del territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali). Lo rende noto la Fnomceo. A loro - precisa ancora la Federazione degli Ordini - possono aggiungersi i medici ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Anche i 63.600 odontoiatri italiani saranno coinvolti comecontro-19. A dare il via libera ildella, nell'incontro avuto oggi con il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, e con il presidente della Commissione Albo odontoiatri (Cao) nazionale, Raffaele Iandolo. Diventano così150mila i medici che scendono in campo per dare il loro contributo alla campagna vaccinale, dopo gli accordi con i 40mila specializzandi e con i 60mila medici del territorio (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali). Lo rende noto la Fnomceo. A loro - precisa ancora la Federazione degli Ordini - possono aggiungersi i medici ...

