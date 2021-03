'Covid nato da una malattia mortale nei maiali': il nuovo studio mette in discussione l'origine del virus (Di mercoledì 10 marzo 2021) Altro che . Sarebbero i ad aver originato il . ' Una malattia mortale del maiale potrebbe aver preparato il terreno per il - 19, per prendere poi piede negli esseri umani ' , si legge in una nuova ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Altro che . Sarebbero i ad aver origiil . ' Unadel maiale potrebbe aver preparato il terreno per il - 19, per prendere poi piede negli esseri umani ' , si legge in una nuova ...

Advertising

ValentinaVeltro : Mio cugggginnoo mi ha detto che il vaccino per il COVID è nato per far morrrrire la gggente. Ma andata a zappare la terra, cazzo. - NATOlizer : Covid, nuovo studio: “nato da una malattia mortale dei maiali” - Imola Oggi - olga453901841 : RT @Gazzettino: «Covid nato da una malattia mortale nei maiali»: il nuovo studio mette in discussione l'origine del virus - giuseppelacara : RT @ImolaOggi: Covid, nuovo studio: “nato da una malattia mortale dei maiali” - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: «Covid nato da una malattia mortale nei maiali»: il nuovo studio mette in discussione l'origine del virus -