Covid: Moratti, 'rivendico ruolo Lombardia su Astrazeneca agli over 65' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Letizia Moratti rivendica il ruolo di Regione Lombardia nella decisione di portare oltre la soglia dei 65 anni la possibilità di vaccinare con Astrazeneca. La vicepresidente lo ha detto in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva perché in Lombardia fossero ancora così poco utilizzate le fiale del vaccino inglese. "Fino a oggi c'era un limite che ci impediva di andare in maniera massiva a vaccinare, per questo siamo partiti con insegnanti e forze dell'ordine. Ora non c'è più questo limite e questo è il motivo per cui stiamo allargando i canali paralleli, per aumentare la possibilità di vaccinare con Astrazeneca", ha precisato. "rivendico che è stata Regione Lombardia a proporlo, se non ci fosse stata la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Letiziarivendica ildi Regionenella decisione di portare oltre la soglia dei 65 anni la possibilità di vaccinare con. La vicepresidente lo ha detto in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiedeva perché infossero ancora così poco utilizzate le fiale del vaccino inglese. "Fino a oggi c'era un limite che ci impediva di andare in maniera massiva a vaccinare, per questo siamo partiti con insegnanti e forze dell'ordine. Ora non c'è più questo limite e questo è il motivo per cui stiamo allargando i canali paralleli, per aumentare la possibilità di vaccinare con", ha precisato. "che è stata Regionea proporlo, se non ci fosse stata la ...

