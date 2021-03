**Covid: Moratti, 'con vaccini in azienda sgraveremo sistema sanitario'** (Di mercoledì 10 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Moratti, 'con vaccini in azienda sgraveremo sistema sanitario'**... - SimonaDolif : Organiz.vaccinale in #Lombardia:uno schifo Lo stesso schifo della gestione #COVID di un anno fa Da #Gallera,x il q… - infoitinterno : Covid, la Lombardia vuole il vaccino Sputnik. Moratti: 'Dall'Ema troppa burocrazia, siamo in guerra' - infoitinterno : Covid, la Lombardia vuole il vaccino Sputnik. Moratti: «Dall'Ema troppa burocrazia, siamo in guerra» - ACrapttell : RT @enricosprea: Dei 100.000 morti per Covid in Italia, quasi un terzo sono lombardi. La regione va commissariata. Gli incapaci che ogni g… -