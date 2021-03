Covid, meno studenti e turisti: richiesta affitti crollata nelle città d'arte (Di mercoledì 10 marzo 2021) "L'effetto Covid e' stato visibile immediatamente sulle ricerche e sul numero di annunci in locazione - afferma Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it - Quello che osserviamo sul ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) "L'effettoe' stato visibile immediatamente sulle ricerche e sul numero di annunci in locazione - afferma Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it - Quello che osserviamo sul ...

Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno registrato ieri meno di 1000 morti provocati dal Covid per la prima volta da quasi 3 mesi e mezzo. Se… - borghi_claudio : Più vedo servizi sulle stecche (mondiali) cinesi per le mascherine meno ho dubbi su a chi siano servite in realtà.… - La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'La soluzione adesso è stare fermi, uscite il meno possibile. Si tratta di due mes… - robertoluciani6 : RT @Gitro77: Ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti corrisponde a un aumento della mortalità legata al Covid del 2% nei primi 8 mesi d… - francusu : permessi e #ferie per fare il #vaccino #covid e #stipendio tagliato se si sta a #casa per #effetticollaterali come… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno Scuole chiuse, mappa Regioni e Comuni/ Dad, presenza, figli sanitari: tutte le regole Il nodo è proprio questo: con la variante inglese del Covid che si diffonde anche tra i più giovani ...il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sembra andare verso la direzione di concedere meno ...

Istat: il Covid frena la speranza di vita ... pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di genere, è stata duramente frenata dal Covid - 19 ...9 nel 2010 a 83,1 anni nel 2020 e nel Mezzogiorno da 81,1 a 82,2 anni, con perdite meno consistenti ...

Covid, meno studenti e turisti: richiesta affitti crollata nelle città d'arte Il Giorno Scendono i nuovi contagi a fronte di meno tamponi Aumentano i ricoveri Scende il numero dei nuovi casi di contagio ma scende anche il numero dei i tamponi, che, secondo il report dell’Asl aggiornato alle 14 di eri, sono 278, erano stati 513 domenic ...

Con la pandemia diminuiscono del 10% le diagnosi Le diagnosi di primo tumore al seno nel 2020 sono diminuite del 10 per cento circa rispetto al 2019. Gli interventi su nuovi casi nel 2019 sono stati 729, su un totale di 1.230 complessivi. Nel 2020 ( ...

