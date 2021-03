Covid, marito e moglie muoiono nel giro di 24 ore a Castellammare di Stabia (Di mercoledì 10 marzo 2021) . marito e moglie uccisi dal Coronavirus nel giro di 24 ore a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Avevano 80 anni. Il comune stabiese travolto dall’aumento di contagi, coprifuoco anticipato alle 20 per tutti e alle 18 per gli under-24: stesse misure nei comuni limitrofi di Gragnano e Santa Maria La Carità. marito e moglie uccisi dal Coronavirus ad appena 24 ore di distanza l’una dall’altro. Una tragedia familiare, quella registrata a Castellammare di Stabia, che lascia attoniti e sgomenti parenti e amici di Carmine e Maddalena, sposati da più di 50 anni e che per un atroce scherzo del destino se ne sono andati praticamente assieme, stroncati dalle conseguenze dell’infezione da Covid-19 che nella sola Campania ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) .uccisi dal Coronavirus neldi 24 ore adi, nel Napoletano. Avevano 80 anni. Il comune stabiese travolto dall’aumento di contagi, coprifuoco anticipato alle 20 per tutti e alle 18 per gli under-24: stesse misure nei comuni limitrofi di Gragnano e Santa Maria La Carità.uccisi dal Coronavirus ad appena 24 ore di distanza l’una dall’altro. Una tragedia familiare, quella registrata adi, che lascia attoniti e sgomenti parenti e amici di Carmine e Maddalena, sposati da più di 50 anni e che per un atroce scherzo del destino se ne sono andati praticamente assieme, stroncati dalle conseguenze dell’infezione da-19 che nella sola Campania ha ...

