Covid, le news. Vaccini, Palazzo Chigi: "Per Italia in arrivo altre 532 mila dosi". LIVE (Di mercoledì 10 marzo 2021) Precisano fonti di Governo che "saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti". L'Esecutivo dovrà decidere a stretto giro sulle misure proposte dal Cts, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) Precisano fonti di Governo che "saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti". L'Esecutivo dovrà decidere a stretto giro sulle misure proposte dal Cts, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana

