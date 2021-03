Covid, l’allergia aumenta i rischi? Perché il polline è pericoloso (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo alcuni studi, il polline nell’aria potrebbe condurre ad un aumento di contagi da Covid-19 anche per coloro che non sono allergici Con l’arrivo della primavera arrivano anche i primi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo alcuni studi, ilnell’aria potrebbe condurre ad un aumento di contagi da-19 anche per coloro che non sono allergici Con l’arrivo della primavera arrivano anche i primi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

BenedettaRub : Un anno di non è Covid ma ho semplicemente l'allergia #lockdownitalia - aurorasanna1 : Scambiare un attacco d'allergia per covid bhe l'informazione scolastica dovrebbe migliorare giusto per non fare sen… - medicoebambino : Poche gocce di latte al giorno per prevenire l’#allergia al latte, povertà e #obesità, certificazione idoneità spor… - Roky99760738 : RT @Libdem19: L’infermiere #novax rifiuta il vaccino e si prende la #Covid? Sarebbe una minaccia per i pazienti e invece l’#Inail lo premia… - ONadde : Ho il naso chiuso ma non è COVID, il sapore del caffè che fa schifo e di cui ancora non ho finito le cialde l'ho se… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allergia Dopo il vaccino Covid si può togliere la mascherina? Corriere della Sera