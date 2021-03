Covid, la gioia della Croce Rossa per la sua giovane volontaria: "Adesso respira da sola" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Follonica (Grosseto), 10 marzo 2021 - " Alexandra è stata staccata dalla respirazione extracorporea ed ha ripreso a respirare. Una notizia che ha riacceso in noi la speranza". Con un post su Facebbok ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Follonica (Grosseto), 10 marzo 2021 - " Alexandra è stata staccata dallazione extracorporea ed ha ripreso are. Una notizia che ha riacceso in noi la speranza". Con un post su Facebbok ...

Advertising

qn_lanazione : Covid, la gioia della Croce Rossa per la sua giovane volontaria: 'Adesso respira da sola' - tanibus82 : RT @Legion792: Ogni tanto una gioia ?? #COVID di merda - Giovy35033508 : @noemi48935806 A settembre ho scoperto di avere il covid. Sono dovuta stare un mese in isolamento, e non ho più ab… - Federico_Tonin : @IlGufo13405087 @radice_riccardo @borghi_claudio Lo facevano già con l'influenza fino all'anno scorso, con il covid… - chiascalinci : Unica gioia ho sviluppato gli anticorpi contro il covid dopo aver fatto il vaccino -