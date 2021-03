Covid, l’8% degli studenti escluso dalla DaD. Per gli alunni disabili si arriva al 23%. E le competenze digitali fra le peggiori in Europa. Lo dice l’Istat (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’indagine Istat sull’integrazione degli alunni con disabilità nella scuola statale e non statale, a cui hanno risposto le scuole nell’anno scolastico 2019/20, ha evidenziato come gli istituti scolastici si siano attrezzati in varie forme di didattica a distanza, ma nonostante gli sforzi delle istituzioni scolastiche, dei docenti e delle famiglie, l’8% dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza e non ha preso parte alle video-lezioni con il gruppo classe, quota che sale al 23% tra gli alunni con disabilità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’indagine Istat sull’integrazionecontà nella scuola statale e non statale, a cui hanno risposto le scuole nell’anno scolastico 2019/20, ha evidenziato come gli istituti scolastici si siano attrezzati in varie forme di didattica a distanza, ma nonostante gli sforzi delle istituzioni scolastiche, dei docenti e delle famiglie,dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimastoda una qualsiasi forma di didattica a distanza e non ha preso parte alle video-lezioni con il gruppo classe, quota che sale al 23% tra glicontà L'articolo .

Advertising

SusannaCeccardi : L'8 settembre 2020, a ridosso delle elezioni regionali Giani prometteva asili gratis. Oggi si rimanga la parola pe… - CenerentolaNY : Varianti “totalmente invisibili ai test rapidi”: l’allarme di Crisanti e la sua strategia anti-Covid in 8 punti… - TytoAlb82433730 : RT @Gitro77: Ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti corrisponde a un aumento della mortalità legata al Covid del 2% nei primi 8 mesi d… - Kaloinil : RT @Gitro77: Ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti corrisponde a un aumento della mortalità legata al Covid del 2% nei primi 8 mesi d… - g_brunella : Varianti “totalmente invisibili ai test rapidi”: l’allarme di Crisanti e la sua strategia anti-Covid in 8 punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’8% Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE