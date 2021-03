Covid, Janssen Italia (J&J): “Problemi di consegne del vaccino? Indiscrezioni non rispondenti al vero” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come ha detto ieri il commissario all’Industria Thierry Breton è un déjà vu. Prima Pfizer, poi Astrazeneca e anche Moderna, e ora Janssen (Johnson&Johnson). Ma sono “Indiscrezioni non rispondenti al vero” quelle secondo cui ci saranno Problemi di consegne per il vaccino anti-Covid di Janssen, divisione farmaceutica dell’americana Johnson &Johnson, per il quale è atteso domani il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia, in un’intervista al Corriere della Sera, dichiara, come del resto aveva fatto la società in una nota ieri, che tutti si stanno prodigando per rispettare i contratti. Come del resto era stato assicurato nel comunicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Come ha detto ieri il commissario all’Industria Thierry Breton è un déjà vu. Prima Pfizer, poi Astrazeneca e anche Moderna, e ora(Johnson&Johnson). Ma sono “nonal” quelle secondo cui ci sarannodiper ilanti-di, divisione farmaceutica dell’americana Johnson &Johnson, per il quale è atteso domani il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Loredana Bergamini, direttore medico di, in un’intervista al Corriere della Sera, dichiara, come del resto aveva fatto la società in una nota ieri, che tutti si stanno prodigando per rispettare i contratti. Come del resto era stato assicurato nel comunicato ...

